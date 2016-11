Couchmaster Cycon fürs perfekte Couch-Gaming? Neuer Trailer

26.11.2016 um 11:15 Uhr Mit dem Couchmaster Cycon präsentiert Nerdytec ein für das Couch-Gaming am heimischen Fernseher gut geeignetes Produkt. Ein neuer Trailer gewährt Einblicke in die Funktionsweise des Geräts, mit dem sich ideal per Maus und Tastatur vom Sofa aus zocken lässt.

