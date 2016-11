PC Spiele 2016: Release Liste mit Terminen der PC Games

Welche PC Spiele kommen 2016 in den Handel? Eine Antwort darauf liefert unsere Release-Liste am Ende dieser Meldung. In der Tabelle führen wir die womöglich größten Highlights des aktuellen Spieljahrs inklusive der Erscheinungstermine auf. Wir werden den Artikel kontinuierlich erweitern und mit Updates versehen. Sollten PC Games in der nachfolgenden Liste fehlen oder einzelne Termine nicht (mehr) stimmen, bitten wir um einen Kommentar. PC-Fans werden 2016 unter anderem mit Umsetzungen erfolgreicher Konsolenspiele beglückt. Hierzu zählen etwa Portierungen von Need for Speed, Dragon's Dogma: Dark Arisen und Rise of the Tomb Raider.

Zumindest vorerst PC-exklusiv erscheint XCOM 2, die Fortsetzung des von Spielern und Medien umjubelten Rundenstrategie-Hits von Firaxis Games. Fans von Aufbauspielen freuen sich in diesem Jahr auf den Release von Rollercoaster Tycoon World und Planet Coaster. Letzterer Konkurrent entsteht beim britischen Entwicklerteam Frontier, die schon RollerCoaster Tycoon 3 realisierten und demnach reichlich Erfahrung in dem Genre vorzuweisen haben. Auch leidenschaftlichen Liebhabern von Adventures wird 2016 einiges geboten. Wer früher Myst gespielt hat, dürfte bereits ein Auge auf Obduction geworfen haben. Wer hingegen auf klassische Point & Click-Abenteuer steht, kommt wohl nicht an dem Day of the Tentacle Remaster oder Thimbleweed Park von Designer-Legende Ron Gilbert vorbei.

In unserer Liste mit Release-Terminen der PC Spiele 2016 dürfen selbstverständlich auch nicht hoch budgetierte Triple A-Produktionen fehlen. Doom, Dark Souls 3, Deus Ex: Mankind Divided, Far Cry Primal, Overwatch, Mafia 3, No Man's Sky, The Division: Die Liste lässt sich beinah unbegrenzt fortführen. Möglicherweise erleben wir 2016 auch die Veröffentlichung von Chris Roberts ambitionierter Weltraum-Simulation Star Citizen. Falls die finale Version doch nicht erscheint, dürfen Backer hoffentlich einen Ausschnitt der Squadron 42 getauften Kampagne ausprobieren. Auf welche PC-Titel freut ihr euch 2016 ganz besonders? Nennt uns eure Favoriten im Kommentarbereich am Ende dieser Meldung.