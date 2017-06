Konsolenvorschau: Auf diese Games dürft ihr euch im Juni 2017 freuen

Auch im Sommer kann gespielt werden, was die Veröffentlichung einiger interessanter Spiele für die Konsolen im Juni bestätigt.

In unserem Video stellen wir euch die Highlights vor, die euch in diesem Monat erwarten. Dazu gehören viele Spiele für PS4, Xbox One, Nintendo Switch und Co. Wie wäre es beispielsweise mit einer zünftigen Prügelrunde in Tekken 7? Oder ihr erkundet die geheimnisvolle Insel Vvardenfell im Addon Morrowind des MMORPGs The Elder Scrolls Online. Noch mehr Online-Rollenspiel-Futter gibt es mit dem der Erweiterung Stormblood für Final Fantasy 14. Und wer gerne mal virtuell golfen gehen möchte, er kann dies in The Golf Club 2 tun. Besitzer einer PS4 dagegen wagen sich mit Elite: Dangerous in die Tiefen des Alls.

Lasst euch von den in unserem Video vorgestellten Spielen zu spannenden Abenteuern verführen. Denn dieser Juni wird für Konsolenbesitzer richtig heiß!