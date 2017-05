Süchtig nach Onlinepspielen? Die American Psychological Association (APA) und die World Health Organisation (WHO) versuchen aktuell, das Krankheitsbild "Onlinespiele-Sucht" einzuführen. Details zu den Plänen der WHO haben wir euch bereits auf pcgames.de zusammengefasst. In einem Video-Talk diskutieren PC-Games-Chefredakteur Wolfgang Fischer, Redakteur Matti Sandqvist und Moderator Simon Fistrich über mögliche Folgen einer solchen Einstufung.

Aktuell stehe dieses Krankheitsbild auf der Beobachtungsliste der WHO. Kritiker aus Wissenschaft und Forschung missbilligen den Vorstoß. Aktuell gäbe es keinerlei verlässlichen Studien zum Themen schädlichem Konsum von Video- und Computerspielen im Online-Bereich. Diskutiert doch mit unterhalb des Videos im Kommentarbereich dieser Meldung. Computerspiele bald mit Warnhinweisen wie auf Zigarettenpäckchen? Hinterlasst uns doch eure Gedanken.

