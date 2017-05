Tencent: Unternehmen möchte riesiges eSport-Zentrum in China bauen

Schnäppchen • The Surge 39,99€ • Gigabyte-Mainboard kaufen und bis zu 60€ Steam-Guthaben erhalten • Mittelerde Mordors Schatten 4,49€ • 2 neue PCGH-PCs mit GTX 1080 Ti • The Surge 42,49€ • Nur 3,90€: AMD A4-3400 • 7 Tage Serien-Schnäppchen (u. a. Game of Thrones) • Gaming-Stühle reduziert [Anzeige]