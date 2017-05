Die Weltgesundheitsorganisation WHO und die American Psychological Association (APA) planen die Einführung der "Online-Spielsucht" als offizielles Krankheitsbild - laut APA genauer "Internet Gaming Disorder (IGD)", laut WHO "Gaming Disorder, predominantly online" beziehungsweise "Gaming Disorder, predominantly offline". Dabei stoßen beide Organisationen auf erheblichen Widerstand aus Wissenschaft und Forschung. Einige von der APA angeführten Studien gelten als empirisch fragwürdig. Momentan steht das potentielle Krankheitsbild noch unter besonderer Beobachtung im "Diagnostic & Statistical Manual of Mental Disorders" der Weltgesundheitsorganisation.

Die Einstufung der US-Fachgesellschaft APA gilt allerdings als offizielle Leitlinie, die mögliche "International Classification of Diseases" der WHO besitzt sogar internationale Gültigkeit. Aktuell befindet sich die elfte Auflage der Klassifikation noch in Bearbeitung, enthält aber bereits das Krankheitsbild der "Online-Spielsucht". In einem Debattenpapier wenden sich Wissenschaftler und Forscher gegen eine Pathologisierung alltäglicher Mediennutzung. Eine von der APA selbst angestoßene Debatte bezieht sich nämlich fast ausschließlich auf Forschungsarbeiten und Literatur aus dem asiatischen Raum.

Dabei gibt es neue Studien zum Thema von Fachzeitschriften wie Addiction oder dem Journal of Behavioral Addictions, die sich nicht nur auf andere Länder und Kulturkreise beziehen, sondern auch unterschiedliche Schlüsse ziehen. Eine kritische Auseinandersetzung auf wissenschaftlicher Ebene ist aktuell in vollem Gange. Nachweise für größere Gruppen an Betroffenen konnten bisher nicht geführt werden. Obendrein gilt der Zustand der potentiellen "Online-Spielsucht" als "nicht zeitstabil". Extremspieler verlieren also nach einer bestimmten Zeitspanne die Lust am Spiel, da andere Lebensereignisse wichtiger erscheinen.

Es gibt ein paar Studien, die Problemgruppen ausmachen konnten, allerdings wurden dabei die Kriterien für eine mögliche Spielsucht viel zu niedrig angesetzt. Somit könnte jegliche menschliche Verhaltensform als Sucht klassifiziert werden. Sowohl die APA als auch die WHO besitzen durch die Definition eines Krankheitsbildes extreme Macht. Sobald eine Auflistung erscheint, gibt es eine Art Verbindlichkeit. Es darf dann behandelt und selbstverständlich auch abgerechnet werden. Ein neu definiertes Krankheitsbild schafft eben auch neue Patientengruppen für Ärzte, Psychologen und Pharma-Hersteller.

