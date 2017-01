Gewinnt euer Ticket für die QUO VADIS 2017 in Berlin!

Die QUO VADIS findet im Rahmen der International Games Week von 24. bis 26. April in der STATION Berlin statt. Bereits zum 14. Mal holt die Messe, die von Aruba Events organisiert wird, Entwickler aus über 30 Ländern nach Deutschland, um dort aus dem Nähkästchen der Games-Entwicklung zu plaudern. Was ist alles nötig, um Spiele wie Pokémon GO und Ingress so erfolgreich zu machen? Wie überarbeitet man Kultspiele wie Monkey Island oder Grim Fandango so, dass sie auch nach 20 Jahren nichts von ihrem Zauber verlieren? Was steckt überhaupt an Arbeit und Prozessen in den Spielen, sowohl für PC als auch Konsole oder Mobile? In zahlreichen Vorträgen geben Gastredner interessante Einblicke hinter die Kulissen der Gamesbranche.

QUO VADIS und Aruba verlosen nun über Facebook drei Tickets für die Messe im April. Was ihr dafür tun müsst? Dreht ein Video von euch, in dem ihr erklärt, was an der Quo Vadis cool ist (in englischer Sprache). Teilt das Video bis spätestens 1. Februar auf eurer Facebook-Seite und verlinkt dabei die Facebook-Seite von QUO VADIS. Ab dem 2. Februar wird QUO VADIS eure Clips auf seiner Facebook-Seite teilen. Dort habt ihr 48 Stunden Zeit, um Likes für euer Video zu sammeln. Die drei Beiträge mit den meisten Likes gewinnen eines von drei Tickets.

Dabei erhält der 1. Platz ein Business Ticket, der 2. und 3. Platz je ein Conference Ticket. Außerdem bekommen alle Teilnehmer einen Code, mit dem sie zehn Prozent Nachlass auf ein QUO-VADIS-Ticket erhalten. (Mehr Infos zu den Tickets gibt's hier: http://qvconf.com/tickets. Mehr zum Gewinnspiel erfahrt ihr auf gamesbusiness.de oder hier auf der Facebook-Seite von QUO VADIS.