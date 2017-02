In unserer neuen Video-Vorschau zeigen wir euch die wichtigsten Konsolen- und Handheld-Spiele, die im Februar 2017 für die entsprechenden Plattformen erscheinen werden. Das Video mit den Spiele-Highlights des Monats findet Ihr nach diesem Absatz. Unter anderem sollten Fans der Dark Souls-Reihe einen Blick auf Nioh werfen, das am 08. Februar 2017 exklusiv für PlayStation 4 erscheinen wird. In den ersten Tests kann das Action-Rollenspiel durchaus überzeugen und erreicht auf Metascore einen Gesamtwert in Höhe von 87 Prozent.



Weiter geht es am 14. Februar 2017 mit Ubisofts For Honor. Das Mittelalter-Actionspiel erscheint für PC, PlayStation 4 und Xbox One und wird neben einem großen Multiplayer-Modus auch eine Story-Kampagne bieten. Vom 09. bis 12. Februar haben alle Interessierten zudem die Möglichkeit, die For Honor Open Beta auszuprobieren. Ebenfalls am 14. Februar 2017 wird das Entwicklerteam von Rebellion mit Sniper Elite 4 den nächsten Teil der Sniper-Shooter-Reihe für PC, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlichen.

Am 21. Februar 2017 kehrt mit Halo Wars 2 der Echtzeit-Strategie-Ableger der bekannten Halo-Reihe zurück. Dank Xbox Play Anywhere wird der Titel dabei erstmals neben der Konsolen-Version für Xbox One auch auf dem PC erscheinen. Vorbesteller der Ultimate Edition von Halo Wars 2 dürfen bereits vier Tage früher (17. Februar 2017) loslegen. Ende des Monats dürfen sich dann Rollenspiel-Fans auf Torment: Tides of Numenera freuen, das am 28. Februar 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen wird. Das RPG von Entwickler Brian Fargo ist der geistige Nachfolger des legendären Planescape: Torment aus dem Jahr 1999.