Dieser Mann liebt Videospiele - obwohl er vollkommen blind ist 

Toby spielt Videospiele seit er fünf Jahre alt ist. In den Jahrzehnten seiner Gaming-Karriere hat er sich durch viele Titel durchgekämpft. In manchen Titeln hat er mehrere hundert Stunden verbracht. Was einige als Sucht bezeichnen, ist für viele Gamer ganz normal. Und so klingt Tobys Geschichte kaum erzählenswert - bis man herausfindet, dass Toby blind ist. Er wurde mit einer seltenen Krankheit geboren, welche das Fehlen seiner Augäpfeln zur Folge hatte. Doch davon lässt sich Toby nicht von seinem liebsten Hobby abhalten - den Videospielen. Damit befasste sich nun die Dokumentation Gaming Through New Eyes.

Angefangen mit dem ersten Mortal Combat in einer Arcade-Halle, hat der 27-Jährige sich schon durch einige Arcade-Prügler gekämpft. Spiele wie Injustice sind zwar eigentlich darauf ausgelegt, dass man den Gegenspieler sieht - doch Toby hat durch die vielen Audio-Effekte eine Möglichkeit, Entfernungen zu schätzen und somit seinen eigenen Platz, sowie den seiner Gegner in der Arena zu bestimmen. Mit dieser antrainierten Methode schafft es Toby, fast so effizient wie ein sehender Spieler zu agieren - und wird damit zu einem ernst zu nehmendem Gegner.

Doch auch die Final Fantasy-Reihe hat es Toby angetan. Er liebt die Charaktere, die Musik und die Story der Reihe. Herausforderungen seien genau sein Ding - und davon muss er in Final Fantasy eine Menge überwinden. Das Navigieren durch Menüs lernt er zusammen mit einem Freund, bis er es selbst heraus hat, wie viele Knöpfe er drücken muss, um an einem bestimmten Punkt im Menü zu landen. Die Bosskämpfe sind die größte Hürde, die Toby nehmen muss. Da kann es auch schon einmal bis zu acht Wochen brauchen, um einen Boss zu besiegen. Doch davon lässt der Gamer aus Leidenschaft sich nicht abschrecken - er wird weiter spielen.

Quelle: Gaming Through New Eyes