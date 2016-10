BiFi Currywurst: Der Snack für jedes Level - Gewinnt tolle Preise

Die BiFi Currywurst ist da! Ab sofort gibt es die neue Nervennahrung für hungrige Spieler - egal ob vor dem Rechner oder der Konsole, ob Shooter, Jump & Run oder Sportspiel. Praktisch, lecker, kleckerfrei! Um die Veröffentlichung des leckeren Snacks gebührend zu feiern, verlosen wir gemeinsam mit BiFi coole Preise. Nachfolgend verraten wir euch, was es zu gewinnen gibt:

Das könnt ihr gewinnen

2x Truckermützen mit dem Schriftzug "I Love Salami"

2x Gamer-Rucksack von Asus

2x BIFI Currywurst Snackpaket

So macht ihr mit

Die extrawürzige Verbindung aus Tomatensauce, Currynote, Teigmantel und herzhafter Salami verspricht dem Gamer die gewünschte Stärkung für zwischendurch. Einfach BiFi Currywurst aufreißen, wegsnacken und zufrieden weiterspielen. So wird die kleine Pause zum cleveren Snack-Adventure. Um die Veröffentlichung des leckeren Snacks gebührend zu feiern, verlosen wir gemeinsam mit BiFi coole Preise. Um an der Verlosung teilzunehmen, müsst ihr nur eine E-Mail an gewinne@pcgames.de oder eine Postkarte an diese Adresse mit dem Betreff "BiFi" schicken: Computec Media GmbH/Redaktion PC Games, Dr.-Mack-Straße 83 in 90762 Fürth. Teilnahmeschluss ist der 30. November 2016. Hier geht's zu unseren Teilnahmebedingungen.

Teilnahmeberechtigt sind alle PC-Games-Leser mit Ausnahme der Mitarbeiter der Sponsoren und der COMPUTEC MEDIA GmbH. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Preise können nicht bar ausgezahlt werden. Der Teilnehmer erklärt sich damit einverstanden, dass im Gewinnfall sein Name abgedruckt wird. Bilder aller Preise findet ihr in der nachfolgenden Bildergalerie am Ende dieser Zeilen. Wie findet ihr BIFI? Schreibt uns eure Meinung in die Comments! Bitte beachtet, dass ihr für die Teilnahme eine E-Mail schreiben müsst. Postings unter Social-Media-Beiträge und unter diesem Artikel können nicht berücksichtigt werden.