Die Gruppe hinter Table Pong Project hat ein ambitioniertes Ziel: Sie möchten den Spiele-Klassikers Pong wiederbeleben - und zwar in Form eines voll funktionalen Couchtisches. Der Vertrieb ist unter offizieller Lizenz möglich, denn das fünfköpfige Führungsteam hinter dem Pong-Couchtisch hat sich die entsprechende Rechte von Atari gesichert. Die Steuerung weist Parallelen zu alten Spielautomaten auf, relevante Aktionen werden über einen Drehknopf und wenige Buttons ausgelöst.

Auch das Design ist an die Arcade-Automaten aus den 70er und 80er Jahren angelehnt, erinnert aber auch an das moderne Air Hockey. Das Spielgeschehen wird über Elektromotoren und Magnetfelder realisiert. Neben neuen Spielmodi, durch die man beispielsweise in Kurven schießen kann, soll es auch weitere Features geben. Nach einem kurzen Umbau kann man das Gerät auch als normalen Couchtisch verwenden, der optional die aktuelle Uhrzeit über LED-Leuchten anzeigt. Außerdem sind vier USB-Anschlüsse angebracht, über die Spieler ihre Smartphones aufladen können. Für den richtigen Soundtrack könnt ihr selbst sorgen, indem ihr euch über Bluetooth mit dem Table Pong verbindet.

Um das Projekt umzusetzen, benötigen die Entwickler jedoch finanzielle Hilfe. Für die Kickstarter-Kampagne werden insgesamt 250.000 US-Dollar veranschlagt, 80 Prozent der Summe wurde bereits aufgebracht. Der Rest muss bis spätestens 13. April 2017 eingehen, ansonsten scheitert die Schwarmfinanzierung. Einen genaueren Eindruck von dem Pong-Couchtisch könnt ihr euch über das unten eingebettete Video verschaffen.

Quelle: Kickstarter