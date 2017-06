"Spider-Man wird keine Menschen töten. Das ist nicht das Spiel, das wir machen wollen." So wird Creative Director Bryan Intihar von Kotaku zitiert. Der Mitarbeiter von Insomniac Games erklärte am Rande der E3, dass im neuen Spider-Man-Spiel für die PS4 niemand zu dauerhaften Schaden kommt. So gebe es eine Reihe von Animationen für Spidey und seine Gegner, die verhinderten, dass Charaktere etwa von Hochhausdächern in die Tiefe fallen und sterben - selbst wenn dank Open-World-Freiheit gerade pures Chaos am Kampfschauplatz herrscht.

Spider-Man ist Pazifist: PS4-Spiel kommt ohne tödliche Gewalt aus (2) Quelle: Sony Im Gameplay-Video von der Sony-Pressekonferenz schaltete der Comic-Held seine Gegner ausschließlich mit Faustschlägen, Tritten, dem Einspinnen in Netze oder dem Einsatz von Umgebungsobjekten wie Zementsäcken oder hängenden Stahlträgern aus. Wobei wir uns da fragen: Echt jetzt, ein herunter fallender Stahlträger bringt die Bösewichter, die von ihm getroffen werden, nicht um? Seltsame Videospiel-Logik.

Dem Entwicklerteam ist es wichtig, dass der Spieler "das Gefühl hat, ein Held in New York City" zu sein. Zu diesem Zweck werde Spider-Man des Öfteren vom Spiel dazu aufgefordert, Zivilisten zu beschützen - manchmal auch in Form von Quick-Time-Events. Der Release des Action-Adventures ist für 2018 angedacht, es erscheint exklusiv für die Playstation 4 von Sony.

