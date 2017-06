Spider-Man: Release für das erste Halbjahr 2018 angekündigt

Publisher Sony hat sich in der Vergangenheit etwas zurückgehalten, wenn es um die Konkretisierung von Release-Terminen geht. Auch im Rahmen der diesjährigen E3-Pressekonferenz wollte sich das Unternehmen nicht festlegen und nannte lieber Zeiträume, in denen langerwartete Exklusiv-Titel wie Spider-Man, God of War und Co. erscheinen werden. In einem Interview mit dem Telegraph hat sich nun Shawn Layden (Präsident & CEO von Sony Interactive America) zu den Releases geäußert.

Auf die Frage, warum Sony so wenige Titel für das Jahr 2017 präsentiert hat, antwortete Layden, dass die Hälfte des Jahres 2017 bereits vorüber sei und mit Gran Turismo Sport im Herbst ein weiteres Spiel bereit steht. Viel interessanter ist jedoch folgende Aussage des Präsidenten: "Und die Dinge, die in 2018 kommen - das alles erscheint in der ersten Hälfte des Jahres." Demnach dürfen sich Spieler voraussichtlich auf einen Release von Spider-Man im ersten Halbjahr 2018 freuen.

Auch das Remake von Shadow of the Colossus hat im Rahmen der E3 2017 einen Termin im Jahr 2018 verpasst bekommen. Möglicherweise erscheint auch dieser Titel in den ersten sechs Monaten des kommenden Jahres. Sony Santa Monicas God of War wurde bereits für einen Release im frühen 2018 bestätigt. Weitere Meldungen und Videos zu Spider-Man findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: DualShockers