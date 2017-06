Die Spider-Man-Präsentation für Playstation 4 auf der Sony-Pressekonferenz in Los Angeles sah spitze aus - aber die Vielzahl an Quick-Time-Events gegen Ende des Videos hat so manchem Fan des Comichelden und Videospieler die Sorgenfalten auf die Stirn getrieben. Im Interview beschwichtigten die Macher: Laut Insomniac Games (Ratchet & Clank) stellen in Spider-Mans solche Knöpfchen-Drück-Sequenzen (sogenannte QTEs) "nur einen sehr kleinen Teil des Spiels" dar. Sie würden in Missionen abseits der Open-World-Action eingesetzt, um bei besonders aufwändig inszenierten Situationen für ein filmisches Flair zu sorgen.

Spider-Man (PS4) 4K-Screenshots zum 2018-Release (2) Quelle: Sony Im Gegenzug betonte Insomniac die Freiheiten, die der Spieler besitzen soll: Spider-Man wird ein Open-World-Spiel. Leider gab es auf der E3 zu diesem Aspekt des Action-Adventures kaum neue Informationen. Klar ist aber: Das neue Spider-Man spielt in Manhattan und während es zur Spielzeit keine Aussagen gab, so wird die Welt doch drei mal größer als das Gebiet in Sunset Overdrive, dem Xbox-One-exklusiven Actionspiel von Insomniac Games.

Spider-Man nimmt sich nicht eine bestimmte Comic-Vorlage als Inspiration; das PS4-Spiel findet in einem eigenen, neuen Universum statt. Ihr seid als 23-jähriger Peter Parker unterwegs, der den Job als Spidey bereits einige Jahre lang macht - das Action-Adventure wird keine Origin-Story, rollt also nicht noch einmal die Entstehung von Spider-Man und dessen Anzug auf. Dafür werdet ihr im Spiel auch mal ohne Comic-Kostüm durch die Stadt laufen - vermutlich wird Peter Parkers Zweitjob als Fotograf hier zum Zuge kommen. Mit Miles Morales treibt sich im virtuellen Manhattan auch bereits Peters Nachfolger als Spider-Man herum - welche Bösewichte abseits von Mr. Negativity und Kingpin im Spiel auftauchen, darüber breitete Insomniac Games noch den Mantel des Schweigens.

Spider-Man erscheint 2018 für die Playstation 4, einen genauen Releasetermin gibt es noch nicht. Die 4K-Screenshots unten in unserer Artikel-Gallerie deuten die grafischen Qualitäten der PS4-Pro-Version an.