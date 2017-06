Insomniac Games verspricht Neuigkeiten zu Spider-Man für PS4 auf der E3 2017. Die Entwickler teilen über den Kurznachrichtendienst Twitter mit: "Es stimmt. Wir bringen Spider-Man für PS4 auf die E3 in der nächsten Woche." Mit welchen Infos die Entwickler, die unter anderem für die Resistance-Reihe verantwortlich zeichnen, zur Spielemesse nach Los Angeles reisen, ist bislang nicht bekannt. Wir rechnen fest mit neuen Spielszenen und dem finalen Release-Termin von Spider-Man auf PS4 - denn der fehlt bislang. Der Release könnte noch in diesem Jahr erfolgen.

Den Release-Zeitraum nannte Ryan Penagos während eines Livestreams auf Streamable.com Anfang April dieses Jahres. Penagos ist nicht etwa für Insomniac oder Konsolenhersteller Sony tätig, sondern Vice President von Marvels Digital Media Group, dem Inhaber der Spider-Man-Rechte. Vermutet wird, dass Spider-Man Ende des Jahres für PS4 (und Pro) erscheint. Auf der E3 2017 dürften wir mehr erfahren. Wir rechnen damit, dass Spider-Man im Live-Stream zur Sony-Pressekonferenz auf der E3 2017 eine Rolle spielt. Die Keynote findet am 13. Juni, um 3 Uhr deutscher Zeit, statt.

Viele Infos sind über Spider-Man für PS4 bislang nicht bekannt. Nach der Ankündigung auf der E3 im vergangenen Jahr war es um das Action-Abenteuer ruhig geworden. So viel steht fest: Der Held im Spinnenkostüm, Peter Parker, ist in die Jahr gekommen, seine Aufgabe aber ist geblieben: In New York City kämpft er gegen das Verbrechen. Legt er die Maske mal ab, versucht Peter Parker sein chaotisches Leben und seine Karriere in den Griff bekommen. Spideys akrobatische Fähigkeiten stehen im Action-Adventure im Mittelpunkt, das Team möchte aber auch frische Spielelemente wie ein Parcour-System, eine stärkere Interaktion mit der Umwelt und neue Kampftechniken einbringen.