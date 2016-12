Spider-Man: Homecoming - loses Mundwerk und Iron Man im ersten Trailer

Da ist er, der erste Trailer zu Spider-Man: Homecoming. Und damit ein erster Ausblick auf den nächsten neuen Leinwand-Spidey, diesmal gespielt von Tom Holland. Der war zwar bereits in The First Avenger: Civil War zu sehen - muss im kommenden Jahr aber beweisen, dass er auch das Zeug hat, ohne das Ensemble des Marvel Cinematic Universe (MCU) zu unterhalten. Wobei, so ganz ohne Rückendeckung muss Spider-Man nicht auskommen. Tony Stark (Robert Downey jr.) ist als Mentor dabei.



Ebenfalls zu sehen: Michael Keaton in der Rolle von Vulture. In die deutschen Kinos soll der nächste Spidey-Streifen im Sommer 2017 anlaufen - am 6. Juli 2017 geht's los. MCU-Fans müssen sich allerdings nicht so lange gedulden, um überhaupt einen neuen Marvel-Film zu sehen. Am 27. April beginnt das Marvel-Kinojahr nämlich bereits mit Guardians of the Galaxy Vol. 2, zu dem ebenfalls erst kürzlich ein neuer Trailer erschien: