Spellforce 3: Release im Dezember, Battle Chasers erscheint im Oktober

Spellforce 3 hat einen Release-Termin: Am 7. Dezember 2017 soll die Mischung aus Rollenspiel und Echtzeit-Strategie für PC erscheinen. Wie die beiden Vorgänger spielt auch Spellforce 3 in der Fantasywelt Eo und bietet eine Einzelspielerkampagne, die ihr mit einem selbst erstellten Helden bestreitet. Das Spiel erscheint damit etwas später als der Release von Spellforce 3 ursprünglich angedacht war - dafür aber pünktlich zur Feiertagszeit.

Einen Release-Termin gibt's auch für Battle Chasers: Nightwar. Das an klassische JRPGs angelehnte Rollenspiel ist ab dem 3. Oktober 2017 für PC, Xbox One und PlayStation 4 zu haben. Außerdem gab's von THQ Nordic gestern natürlich auch den neuen Release-Termin für Elex: Das nächste Rollenspiel der Gothic- und Risen-Macher bei Piranha Bytes soll am 17. Oktober für Xbox One, PlayStation 4 und PC erscheinen. Bei uns gibt's eine ganze Reihe beeindruckender PC-Screenshots aus Elex, eine Gameplay-Preview zu Elex und mehr Informationen in der Titelgeschichte der PC Games Print-Ausgabe 06/17.