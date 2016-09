Spawn: Neuer R-Rated-Film in Arbeit, Drehbuch beinahe fertig

Seit seinem Comicbuch-Debüt im Jahr 1992 mauserte sich Spawn aus der Kreativfeder des Comicbuchautors Todd McFarlane schnell zu einem der ikonischsten Superhelden überhaupt und wurde im Jahr 1997 sogar mit einem eigenen Film bedacht. Was zu Zeiten zahlloser Comicverfilmungen, Sequels und Reboots nichts Außergewöhnliches mehr ist, war in den Neunzigern durchaus noch eine Besonderheit. Nun scheint die Figur auf dem besten Weg zu sein, eine neue, moderne Filmadaption zu erhalten. Wie Spawn-Schöpfer McFarlane im Interview mit Tiffany Smith in einer Episode von AMCs Geeking Out enthüllt hat, ist das Drehbuch zum neuen Film schon fast fertig: "Ich habe das Script fertig geschrieben, aktuell überarbeite ich es. Das sind 183 Seiten, Produzenten wollen normalerweise 120. Da ich Details für mich selbst drinlasse, werden es am Ende aber trotzdem so um die 140 Seiten sein", so McFarlane.

Dabei soll die moderne Interpretation durchaus einige Unterschiede zum ersten Film aufweisen. Laut McFarlane soll Spawn im Film kaum zu sehen sein und eher wie einer Art Geist herüberkommen, statt wie ein vollwertiger Superheld im Gummianzug. Dabei zieht das Comicmastermind einen Vergleich zum bissigen Antihelden in Steven Spielbergs Klassiker Der Weiße Hai. Trotz seiner begrenzten Bildschirmzeit habe der Hai nämlich auch eine starke Präsenz im Film gehabt. Und wie Spielbergs Urgewalt soll auch der neue Spawn einigermaßen kompromisslos daherkommen und auf das US-amerikanische R-Rating abzielen - eine Besonderheit unter den massentauglichen Superheldenfilmen der heutigen Zeit, und ein Stempel, den zuletzt etwa der flegelhafte Deadpool mit Stolz getragen hatte. Mehr zum neuen Spawn-Film gibt es in Zukunft auf unserer Themenseite.

Quelle: Geeking Out via Comicbook