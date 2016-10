Der Weltraum. Unendliche Weiten. Im Cockpit eines kleinen Raumjägers um riesige Asteroiden herumsausen und dabei dem Laserfeuer gegnerischer Kampfpiloten ausweichen - neben Rennspielen und First-Person-Walking-Simulatoren scheint kaum ein anderes Genre so prädestiniert für Virtual Reality zu sein wie der Weltraum-Shooter.

Elite: Dangerous und EVE: Valkyrie haben bereits die tolle Immersion in dieser Art von Spielen demonstriert. Seit einer Weile hat sich zu diesen Schwergewichten auch ein deutsches Projekt dazugesellt: Space Rift von dem kleinen Entwicklerteam Vibrant Core aus Bonn. Anders als die Konkurrenz setzt Space Rift aber auf einen starken Story-Fokus. Zumindest in Episode 1.



Space Rift: Episode 1 im Test - Weltraum-Shooter mit VR-Support (1) Quelle: Bitcomposer Games

Erster Ausblick auf eine neue VR-Zukunft

Space Rift: Episode 1 im Test - Weltraum-Shooter mit VR-Support (2) Quelle: Bitcomposer Games Space Rift ist ein Episodenspiel, seit August 2016 steht die erste Folge zum Download bereit. Das komplette Spiel kostet auf Steam gut 20 Euro, einen Zeitplan für die Veröffentlichung weiterer Episoden gibt es aktuell noch nicht. Technisch ist Space Rift voll auf die 3D-Headsets Oculus Rift und HTC Vive ausgerichtet, die Steuerung erfolgt per Gamepad oder Keyboard. Joysticks werden aktuell nicht unterstützt.

Wer keine Virtual-Reality-Brille hat, sollte mit dem Kauf lieber noch etwas warten: In naher Zukunft will Vibrant Core ein Update veröffentlichen, welches das Spielerlebnis ohne VR-Hardware verbessert. Mit einer entsprechenden Brille vor der Nase erlebt man als Spieler von Space Rift durchaus einen Wow-Faktor. Das Umsehen im Cockpit klappt prima, Bildschirme lassen sich separat ansprechen und die Darstellung von riesigen Planeten und dicken Raumpötten sorgt aus nächster Nähe für Aufsehen, auch wenn die eigentliche Grafik eher simpel daherkommt.

Im Spiel übernehmt ihr die Rolle eines Piloten, der in der Zukunft für ein paar Sauerstoff-Credits jeden Job annimmt - inklusive einer Beschäftigung als futuristischer Minenarbeiter. In der Nähe des Mars gurkt ihr mit eurem kleinen Raumschiff durchs große All und beharkt Asteroiden zwecks Rohstoffgewinnung mit einem Bohrer. Doch die spannende, filmisch inszenierte Geschichte wendet sich schon bald, dank vollständig auf Deutsch oder Englisch vertonten Dialogen wird man schnell in die Science-Fiction-Story hineingezogen. So geratet ihr in eine Rebellion hinein und müsst unversehens gegen bewaffnete Raumschiffe kämpfen.

Warum keine Wertung?

Space Rift ist ein Episodenspiel - Folge 1 erschien am 2. August 2016. Wir warten mit einer Wertung, bis alle Episoden veröffentlicht sind.Diese Gefechte stellen Weltraum-Shooter-Veteranen vor keine große Herausforderung, sind im Vergleich zu vielen anderen Virtual-Reality-Titeln aber ein willkommenes Gameplay-Element. Endlich gibt es mal nicht nur etwas zu gucken, man kann auch tatsächlich etwas tun! Leider ist der VR-Spaß in Space Rift momentan schon nach gut zwei Stunden vorbei. Hoffentlich können weitere Episoden auf dem guten Fundament aufbauen. Wer auf der Suche nach einem VR-Spiel mit Story ist, sollte sich Space Rift unbedingt anschauen. Am einfachsten geht das mit der kostenlosen Demo (der Download-Button befindet sich rechts neben dem Kaufreis).