Space Hulk: Deathwing: Shooter wurde um wenige Tage verschoben

Wer sich schon darauf gefreut hat, ab dem 9. Dezember als Space Marine gegen Genestealer in den Krieg ziehen dürfen, der muss nun sehr stark sein. Die Entwickler des Shooters Space Hulk: Deathwing haben bekannt gegeben, dass sie den Release des Spiels verschieben mussten.

Allerdings nur um wenige Tage. Der neue Termin ist der 14. Dezember. Nach der kürzlich beendeten Beta hat das Team jede Menge Feedback erhalten und will nun einiges davon noch für den Launch umsetzen. Vor allem beim Bugfixing müsse man noch Hand anlegen, um sicherzustellen, dass Space Hulk: Deathwing in einem möglichst stabilen Zustand veröffentlicht wird.

Schon jetzt habe man sich um den Großteil der Meldungen der Tester gekümmert, was dazu führte, dass sich unter anderem die Ladezeiten und die generelle Performance deutlich verbessert haben. Ebenso gab es Optimierungen an den Menü-Elementen und am Interface sowie an den Sounds und der Sprache der Charaktere. Ebenso wurde eine ganze Reihe von Bugs gefixt. Die Extra-Woche werde man nun sehr intensiv nutzen, um das Spiel noch weiter zu verbessern.

Viele Fans haben ihre Unterstützung für diese Entscheidung bekundet. Der im Warhammer 40.000 Universum angesiedelte Shooter Space Hulk: Deathwing wird also jetzt erst am 14. Dezember starten.

Quelle: Steam