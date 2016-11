Space Hulk: Deathwing - Preorder-Infos, Beta und neues Gameplay-Video

Space Hulk: Deathwing kann ab sofort bei Steam für den PC vorbestellt werden. Wer von dieser Möglichkeit Gebrauch macht, erhält nicht nur einen Rabatt in Höhe von 15 Prozent auf den regulären Kaufpreis von 39,99 Euro und die Bonus-Waffe The Lost Mace of Corswain. Außerdem winkt die Teilnahme an der Closed Beta. Einen genauen Termin für die Testphase gibt es zwar noch nicht, allerdings erscheint Space Hulk: Deathwing bereits am 9. Dezember in finaler Form. Der Zeitraum lässt sich also eingrenzen.

Einen guten Eindruck vom zu erwartenden Gameplay vermittelt der neue über eine Viertelstunde lange Gameplay-Trailer zu Space Hulk: Deathwing, den ihr unterhalb findet. Auch die grafische Qualität lässt sich anhand des Bildmaterials bereits recht gut beurteilen. Entwickler ist Streum On Studio, bekannt geworden durch das gelungene Cyberpunk-Abenteuer E.Y.E: Divine Cybermancy. Das Team vertraut auf die beliebte Unreal Engine 4, was auch Umsetzungen auf Konsolen erleichtert. Angekündigt sind diese bereits. Irgendwann im nächsten Jahr soll Space Hulk: Deathwing auch für PS4 und Xbox One erscheinen.

..