South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe - auch im neuen Coon-Trailer wird gefurzt

10.12.2016 um 17:15 Uhr Die "Heldentruppe" aus South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe stellt sich in einem neuen Trailer vor - Darmwind inklusive. Den Trailer gibt es nur mit deutschen Untertiteln - das fertige Spiel soll im Gegensatz zum Vorgänger allerdings auch eine vollständige deutsche Lokalisierung bieten. Erscheinen wird das zweite South Park-Rollenspiel erscheint im Frühjahr 2017.

Mehr zu South Park: The Fractured but Whole findet ihr auf unserer Themenseite.