Bereits der erste Teil - South Park: Der Stab der Wahrheit - wurde für die europäische Fassung gekürzt und zensiert. An vielen Stellen, an denen im Original also für deutsche Verhältnisse unpassende Szenen vorkamen, wurde wir mit sarkastischen Pausen-Sequenzen abgespeist, die sich über die Zensur des Spiels lustig machten. Auch witzig, aber eben leider nicht die eigentlichen Spielelemente. Klar für Deutschland ist mal wieder, dass wir keine Nazi-Symbole zu Gesicht bekommen werden, aber daran wird wohl nicht zu rütteln sein.

Laut Paul Cross, dem Director of Design bei Ubisoft San Francisco, kann nicht versprochen werden, dass South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe unzensiert auf den deutschen Markt kommt. Aber obwohl vermutlich zensiert werden wird, bedeutet das nicht, dass Matt Stone und Trey Parker, die Macher der TV-Serie, sich in ihrem grenzwertigen Humor zügeln lassen.

Original-Zitat von Paul Cross: "There are certain things here that we're just trying to avoid, because there's no point in going through the pain of it, but again, Matt and Trey, the way they work is that they're not going to be censored, they don't want to be censored. They are going to write what they think is funny and relevant, and tells the story that they want to tell."

"Es gibt bestimmte Dinge, die wir versuchen zu vermeiden, weil sie den Stress nicht wert sind. Andererseits arbeiten Matt und Trey auch so, dass sie nicht zensiert werden, sie wollen nicht zensiert werden. Sie werden schreiben, was sie lustig und relevant finden und was die Geschichte braucht, die sie erzählen wollen."

Ob und inwieweit das Rollenspiel von Ubisoft zensiert wird, erfahren wir dann spätestens am 17.10.2017, wenn South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe auch nach Deutschland kommt. Das Spiel wird für PC, PS4 und Xbox One erscheinen. Mehr erfahrt ihr wie immer auf unserer Themenseite dazu.

Quelle: Gamestar