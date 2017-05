South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe: Releasetermin steht fest

Am 17. Oktober ist es soweit, dann erscheint mit South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe das Sequel des lustigen Rollenspiels South Park: Der Stab der Wahrheit.

Im RPG, das mit viel schwarzem Humor gespickt ist, schlüpft ihr wieder in die Rolle des "Neuen", eines neu in die Nachbarschaft gezogenen Kindes, welches Freundschaft mit Eric Cartman, Kyle, Stan, Kenny und den anderen schließen will. Da die Kriminalität im Städtchen South Park beunruhige Ausmaße angenommen hat, ruft Cartman eine Gruppe von Superhelden ins Leben, die Coon & Friends - mit Cartman als Anführer Coon.

Ihr legt für euren Helden eine Hintergrundgeschichte fest, stellt euch Kostüme zusammen und nutzt eure Furz-Kräfte aus verschiedenen Charakterklassen, um euch in einem neuen, dynamischen Kampfsystem mit den Feinden anzulegen. Dabei könnt ihr sogar Zeit und Raum auf dem Schlachtfeld manipulieren. Zudem fertigt ihr euch über ein neues Beute- und Craftingsystem eigene Ausrüstung an.

Wer das RPG South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe für PC, Xbox One oder Playstation 4 in der Standard, Gold, Deluxe oder Collector's Edition vorbestellt, der darf sich über eine kostenlose Version des Vorgängers South Park: Der Stab der Wahrheit und den exklusiven Assistenten Towelie: Your Gaming Bud freuen, der euch während eurer Abenteuer hilfreiche und lustige Ratschläge gibt.

Quelle: Pressemeldung