South Park: Die rektakuläre Zerreissprobe: Ubisoft bestätigt deutsche Lokalisierung

Publisher Ubisoft hat neue Informationen zur Lokalisierung von South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe in einer Pressemitteilung bekannt gegeben. So wird das neue Abenteuer mit Eric, Stan, Kyle und Kenny komplett in Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, lateinamerikanischem Spanisch sowie brasilianischem Portugiesisch lokalisiert werden. Für Russland, Polen und Portugal ist eine Teillokalisierung vorgesehen. Darüber hinaus wird auch der US-amerikanische Originalton mit den Stimmen von Matt Stone und Trey Parker inklusive Untertitel nach Wahl zur Auswahl stehen.

In der Pressemitteilung von Ubisoft heißt es: "Dank der vollständigen Lokalisierung tauchen Spieler tiefer ins Spiel ein und verstehen auf Anhieb den respektlosen Humor, den man aus der South Park TV-Serie kennt. Um ein Erlebnis zu schaffen, die der Serie treu ist, hat das Entwicklerteam von Ubisoft San Francisco direkt mit den offiziellen Synchronsprechern der jeweiligen Länder zusammengearbeitet." South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe ist der direkte Nachfolger zum 2014 erschienenen Rollenspiel South Park: Der Stab der Wahrheit.

South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe erscheint im ersten Quartal 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Vor rund einem Monat hat Ubisoft bekannt gegeben, dass der ursprüngliche Termin am 06. Dezember 2016 nicht eingehalten werden kann. Vorbesteller erhalten den Vorgänger für PC, PS4 und Xbox One kostenlos dazu. Weitere Meldungen zu South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe findet Ihr auf unserer Themenseite.