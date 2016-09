South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe - Rollenspiel auf 2017 verschoben

South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe (The Fractured but Whole) erscheint doch nicht mehr in diesem Jahr. Ubisoft hat den Release des Comic-Rollenspiels vom 6. Dezember auf das 1. Quartal 2017 verschoben. In der äußerst knapp gehaltenen Mitteilung heißt es, dass die zusätzliche Entwicklungszeit nötig sei, "um den hohen Erwartungen der Fans" gerecht zu werden. Die Pre-Order-Angebote sind dementsprechend natürlich länger verfügbar. Wer South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe bei Steam und Co. vorbestellt, erhält als Boni das sprechende Handtuch Towelie als zusätzlichen Spielfreund sowie den Vorgänger South Park: The Stick of Truth (Download).

In South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe wird die nun schon seit Jahren grassierende Superhelden-Mania in Kino und Fernsehen auf die Schippe genommen. Im titelgebenden Städtchen ist die Kriminalität auf dem Vormarsch. Um der Bedrohung Herr zu werden, gründet Cartman die Organisation Coon & Friends, mit ihm als Anführer. In Szene gesetzt wird das dieses Mal noch größere und mehr Freiheit bietende South Park durch die aus The Division bekannte Snowdrop Engine. Entwickelt wird South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe nicht mehr von Obsidian Entertainment, sondern von Ubisoft San Francisco.

Quelle: Ubisoft