Im kommenden Jahr veröffentlicht Publisher und Entwickler Ubisoft mit South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe den nächsten Ableger der Rollenspiel-Reihe für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Nun hat das Entwicklerstudio einen neuen Trailer veröffentlicht, der näher auf die sogenannte Coon-Verschwörung eingeht. Bei "Der Coon" handelt es sich um die Helden-Persönlichkeit von Cartman, der als Anführer der Superhelden-Bande - gemeinsam mit Stan, Kyle, Kenny und vielen weiteren South Park-Bewohnern - die Stadt vor dem Ende retten will. Den vollständigen Trailer könnt Ihr euch unterhalb dieser Meldung ansehen.

In der offiziellen Beschreibung von Publisher Ubisoft heißt es: "Böses ist in South Park und Der Coon hat es sich zur Aufgabe gemacht den Abschaum zu beseitigen. Wenn Der Coon und seine Freunde das Verschwinden der Nachbarskatze bemerken, stellen sie fest, dass die Gefahr noch viel größere Ausmaße angenommen hat". Wie bereits im Vorgänger wird auch in "The Fractured but Whole" der Spieler mit einem eigenen Charakter als "Der Neue" im Spiel vorkommen und sich der Gruppe von Cartman anschließen. Erstmals kann dabei auch ein weiblicher Charakter erstellt werden, auf den die Gruppe anders reagieren soll, wie die Produzenten Trey Parker und Matt Stone vor einigen Monaten verraten haben. South Park: The Fractured but Whole hat bislang noch keinen festen Release-Termin, soll jedoch im ersten Quartal 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.