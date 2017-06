South Park: Phone Destroyer - Sammelkartenspiel mit Cartman und Co. angekündigt

Neben South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe wurde auf Ubisofts E3-Pressekonferenz noch eine weiterer Titel mit Cartman, Kenny, Stan, Kyle und Co. in den Hauptrollen gezeigt. Dort angekündigt wurde nämlich South Park: Phone Destroyer. Das Sammelkartenspiel soll in diesem Jahr für Smartphones und Tablets mit den gängigsten mobilen Betriebssystemen (Apple iOS, Google Android) angekündigt. Einen genauen Release-Termin gibt es bislang noch nicht.

Ubisoft setzt bei South Park: Phone Destroyer ebenfalls auf das Free2Play-Bezahlmodell, wie beispielsweise auch Platzhirsch Hearthstone: Heroes of Warcraft oder Hex: Shards of Fate. South Park: Phone Destroyer kann also grundsätzlich komplett kostenlos gespielt. Natürlich gibt es einen Ingame-Shop. Alle dort gegen "Echtgeld" erwerbbaren Gegenständen sollen aber auch freispielbar sein, was mutmaßlich aber einige Zeit in Anspruch nehmen dürfte. Der E3-Trailer zu South Park: Phone Destroyer gibt eine erste Ahnung vom Gameplay.