Sony: ​Termin für Pressekonferenz zur E3 2017 - was zeigt der PS4-Hersteller?

Sony verschickt erste Einladungen für die Pressekonferenz zur E3 2017. Wie sich etwa einem Tweet von US-Journalist Geoff Keighley entnehmen lässt, findet die Keynote am 13. Juni, um 3 Uhr nachts deutscher Zeit (12. Juni, 18 Uhr Ortszeit), in Los Angeles statt. Interessierte dürften auch in diesem Jahr per Live-Stream wieder die Möglichkeit erhalten, die Pressekonferenz am heimischen Bildschirm zu verfolgen - und alle Details und Neuankündigung aus erster Hand zu erhalten.

Noch ist unklar, mit welchen Spielen im Gepäck Sony zur wichtigsten Spielemesse des Jahres reist. Als gesetzt gelten neue Spielszenen zu God of War, Uncharted: The Lost Legacy, Destiny 2, Call of Duty: WW2, Gran Turismo Sport und Ni no Kuni 2. Es wird außerdem spannend zu sehen, welche Rolle Sonys Virtual-Reality-Headset PlayStation VR auf der Konferenz zur E3 2017 spielt. Um das VR-Thema auf PS4 war es in den vergangenen Wochen und Monaten ruhig geworden.

Sobald uns weitere Informationen erreichen, erfahrt ihr das wie gewohnt auf unserer Webseite. Behaltet am besten unsere Themenseiten zu Sony und PlayStation 4 im Auge. Denn dort laufen aktuelle News, Videos und Screenshots aus der PlayStation-Welt zusammen. Auf dem Laufenden hält euch auch unsere Themenseite zur E3 2017 - hier findet ihr gebündelt alle News rund um die große Spielemesse in Los Angeles. Die E3 2017 findet vom 13. bis 15. Juni 2017 statt. Auch wir sind mit einem Team vor Ort, um euch über alle Neuheiten zu informieren.

Just got my invite for @playstation E3 event - Monday June 12 @ 6p! pic.twitter.com/3MxcFoUKr3 — Geoff Keighley (@geoffkeighley) May 3, 2017