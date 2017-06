Sonys E3-Pressekonferenz 2017: Alle Titel, Alle Trailer, alle Infos!

Schon bevor es mit der richtigen Pressekonferenz losgeht, stellen die Until-Dawn-Entwickler von Supermassive Games ihr neues Spiel vor, welches ebenfalls eine Art interaktiver Film ist und auf eine soziale Komponente setzt. In Hidden Agenda, welches noch in diesem Jahr erscheinen soll, könnt ihr mit bis zu vier weiteren Spielern dem Serienkiller Trapper auf die Spur kommen. Die vier Mitspieler brauchen dafür keinen Dualshock-Controller, sondern benutzen einfach ihr Smartphone als Second Screen, wo sie ebenfalls Entscheidungen fällen dürfen. Interessant ist dabei, das ein Mitspieler ein ganz eigenes Spielchen vorantreibt, während die anderen Party-Mitglieder ihm auf die Schliche kommen sollen.



Auf diese Ankündigung folgt ein Gameplay-Trailer von Matterfall, dem neuen Spiel der Dead Nation-, Resogun- und Alienation-Entwickler Housemarque. Das 2D-Sidescroller-Actionspiel erscheint am 15. August 2017 und verspricht mal wieder fette und vor allem effektreiche Action, bei der es schwierig wird, den Überblick zu behalten. Nach einigen Einblicken in die Entwicklung von Everybody's Golf und Gran Turismo folgt zudem die Ankündigung von Super Hot VR für PSVR für Sommer 2017.



Zudem bekommt auch das exklusive Action-Adventure Knack 2 einen neuen Trailer spendiert, der obendrein den Release-Termin verrät: Ab dem 6. September knackt es auf der PS4.



Kurz vor dem Start des Showcase wird außerdem ein neuer Trailer zum wunderschönen Rollenspiel Ni No Kuni 2: Revenant Kingdom mit vielen verschiedenen Gameplay-Szenen und Cutscenes gezeigt. Wer ein Faible für die Animes von Studio Ghibli und RPGs hat, wird hier wohl wieder voll auf seine Kosten kommen. Am 10. November 2017 soll der Titel erscheinen.

Nach einem opulenten Intro mit Szenen aus bereits erhältlichen sowie angekündigten Spielen und ein wenig Werbung für PS Vue und MLB beginnt der Showcase auch endlich. Wie schon im Vorjahr wird die Show mit Live-Musik untermalt. Diesmal stimmen orientalische Klänge auf die Show ein. Der erste Trailer beginnt indes mit der rauchigen Stimme von Chloe Frazier: Uncharted: The Lost Legacy markiert also den Anfang der PK. Der Trailer zum kommenden Action-Adventure vermischt gekonnt Charakter-Momente mit spektakulären Action-Szenen und präsentiert zum ersten Mal den Bösewicht des Titels.



Nun wird es eisig, denn Guerrilla Games zeigen den ersten Trailer zu ihrer Erweiterung für den Action-RPG Hit Horizon: Zero Dawn namens Frozen Wild, die noch dieses Jahr erscheinen soll und wo es Heldin Aloy in ein verschneites Gebiet verschlägt.



Anschließend gibt es neues Gameplay-Material zum im letzten Jahr angekündigten Survival-Action-Spiel Days Gone, wo der Protagonist in den Hinterhalt einiger Banditen gerät und sich brutal zur Wehr setzt. Sein Motorrad geht dabei jedoch zu Bruch und er muss sich zu Fuß durch die von Freakern bevölkerte Welt schlagen. Auf einer Lichtung entdeckt Protagonist Deacon dann ein Banditen-Camp und lockt einen Gegner in eine Bärenfalle. Die Schreie des Opfers locken jedoch weitere Freaker-Monster an, die Deacon umschleichen muss, um zu seinem Ziel zu gelangen. Dort angekommen hetzt er weitere Freaker auf seine Feinde und kann so seinen Freund Manny befreien. Die Szenen in der open World sind dabei unfassbar stimmungsvoll. Leider wird immer noch kein Release-Termin genannt.



Shawn Layden betritt die Bühne und begrüßt die anwesenden Besucher. Es folgt ein wenig der üblichen Selbstbeweihräucherung für die Spiele des letzten Jahres. Nach seinem Auftritt startet ein Gameplay-Trailer zu Monster Hunter: Worlds von Capcom, welches Anfang 2018 erscheinen soll. Die gezeigten Kämpfe gegen Dinosaurier-Monster sehen schon mal vielversprechend aus.



Gleich darauf folgt der Trailer zum HD-Remaster zu Shadow of the Colossus von Team Ico, das für 2018 angekündigt ist.



Anschließend folgt ein langer Story-Trailer zu Marvel vs Capcom: Infinite und die Ankündigung, dass eine Demo zum Titel ab sofort zum Download zur Verfügung steht.

Nach den bunten Cartoon-Prügeleien wird es jedoch düster und der Showcase geht ins besetzte Frankreich 1944. Sprich: Ein neuer Trailer zu Call of Duty: WW2 wird gezeigt. Der Zweiter-Weltkriegs-Shooter erscheint am 3. November diesen Jahres.

Nun ertönt das bekannte Skyrim-Theme. Das Rollenspiel aus dem Hause Bethesda bekommt jetzt nämlich auch eine Umsetzung für PSVR. Ein Termin wird jedoch nicht genannt.

Nach diesem alten Spiel für Sonys Virtual-Reality-Hardware kommt daraufhin aber auch ganz neues Futter: Starchild wird angekündigt. Es folgt ein Trailer zum neuen VR-Game der Until-Dawn-Entwickler Supermassive Games. The Inpatient heißt der Titel und spielt in einem Irrenhaus.



FFXV: Monster of the Sea folgt darauf. Angeln in VR. Yay? Danach wird der VR-Ego-Shooter Bravo Team in einem kurzen aber actionreichen Trailer präsentiert, bevor es mit Moss märchenhaft wird. Dort wird ein kleiner Mäuserich mit dem Move-Controller an zahlreichen Gefahren vorbeimanövriert.



Der Virtual-Reality-Block ist nun endlich zu Ende und wir sehen Kratos (!) wie er im neuen God-of-War-Trailer zusammen mit seinem Sohn zu einer Insel im Nebel rudert. Der kahlköpfige Held befindet sich offenbar auf der Flucht vor den Göttern und schnetzelt sich deshalb mal wieder durch deren Lakaien. Die wenigen Spielszenen im CGI-beladenen Video sehen dabei umwerfend gut aus. Beleuchtung, Gestaltung der Spielwelt, Animationen - hier wird aus der PS4 nochmal alles herausgekitzelt. Anfang 2018 kehrt der mürrische Kriegsgott auf die Playstation zurück.



Ein atmosphärischer Cinematic-Trailer zu David Cages Detroit: Become Human flimmert nun über die Einwand. Wir begleiten hier zwei Androiden, welche einer Rebellengruppe angehören und andere Androiden aus ihrer Gefangenschaft befreien wollen. Es werden mehrere Entscheidungen vorgestellt. Mal läuft die Befreiung friedlich, mal gewalttätig ab, mal klappt sie überhaupt nicht. Das Video endet damit, dass sich der spielbare Charakter entscheiden muss, ob er einen Menschen für seine Gräueltaten an Androiden hinrichtet.



Die Worte "Welcome to a world without light" leiten nun den neuen Trailer zu Destiny 2 ein. Wir konnten den Titel bereits vor der Messe ausführlich anspielen. Deshalb legen wir euch unsere große Destiny 2-Vorschau ans Herz. Für PS4-Spieler wird es, wie schon beim Vorgänger, einige exklusive Inhalte geben.

Shawn Layden ist zurück. Yay! Er kündigt einen Trailer zu einem Exklusivspiel an. Doppel-Yay! Dieses ist Spider-Man. Dreifach... Ach, wir hören besser auf. Wir sehen nun tatsächlich zum ersten Mal richtiges Gameplay des Titels. Die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft zeigt sich hier gar nicht so freundlich, denn er gibt den bewaffneten Gangstern ordentlich eins vor die Kauleiste und nutzt dabei seine Spinnenkräfte für spektakuläre Combos. Das Kampfsystem erinnert stark an das Free-Flow-Combat-System aus den Batman: Arkham-Games von Rocksteady. Mal abgesehen davon, dass Spidey zum Ende des Trailers mal eben einen herabstürzenden Kran auffängt, ist vor allem interessant, dass Peter Parker mit Wilson Fisk zusammenarbeiten muss, da nur dieser ihn mit wichtigen Informationen versorgen kann. Anschließend schwingt die Spinne frei durch die Straßenschluchten von New York und verfolgt einen Helikopter. Dabei gibt es jede Menge Action, Quicktime-Events und natürlich zahlreiche doofe Sprüche des charmanten Großmauls im rot-blauen Anzug. Leider erscheint der Titel erst 2018.



Damit endet der Playstation-Showcase zur E3 2017, der zwar einen guten Eindruck machte, jedoch eine echte Blockbuster-Neuankündigung vermissen ließ. Zudem wurde The Last of Us: Part 2 mit keinem Wort erwähnt.