Sony: Neue Rekorde bei Playstation Network und PS Plus

Sony vermeldet neue Rekordzahlen für sein Playstation Network. Inzwischen nutzen - Stand 31. März 2017 - über 70 Millionen Menschen weltweit den Online-Service auf PS3, PS4 und PS Vita. 26,4 Millionen, also ein knappes Drittel, zahlt monatlich für den kostenpflichtigen PS-Plus-Service. Das ist ein Anstieg von knapp fünf Millionen Anwendern gegenüber dem Vorjahr (20,8 Millionen). Für das laufende Geschäftsjahr rechnet Sony mit einem weiteren Zuwachs. Kein Wunder, angesichts von prognostizierten 78 Millionen verkauften PS4-Exemplaren.

Für PS Plus werden monatlich 6,99 Euro fällig. Das Vierteljahr kostet 19,99 Euro, ein ganzes Jahr 49,99 Euro. Auch wenn die Preise in anderen Regionen davon abweichen, dürfte Sony allein mit PS Plus jährlich einen Betrag in dreistelliger Millionenhöhe erwirtschaften. PS-Plus-Abonnenten erhalten jeden Monat Zugriff auf eine Reihe von gratis spielbaren Games für PS3, PS4 und PS Vita. Hier das aktuelle Mai-Lineup. Vor allem aber ist PS Plus geradezu Pflicht für Multiplayer-Fans. Ein aktives Abo wird für die meisten Online-Spiele nämlich vorausgesetzt.

Quelle: Sony via DualShockers