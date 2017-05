Sony: E3-Streamingpläne zu allen Shows bekanntgegeben

Fast 20 Stunden Live-Streams: Sony Interactive Entertainment America hat mit seinen vier E3-Streams tonnenweise Inhalte für die Fans im Gepäck. An vier Tagen erwarten die Zuschauer "neue Spieledemos, Entwicklerinterviews und neue Trailer". Die Streams kommen direkt vom Showfloor der E3 in Los Angeles. Den Anfang zum News-Blowout rund um Playstation 4 und Playstation VR macht natürlich die traditionelle Sony-E3-Konferenz, auf der mit Sicherheit zahlreiche neue Titel und einige Releasedates bekanntgegeben werden. Zu rechnen ist mit detaillierten Updates zu God of War, Gran Turismo Sport und weiteren Krachern. Hier die Daten und deutschen Uhrzeiten:

Montag, 13. Juni (2:00 Uhr morgens)

Pressekonferenz: Playstation Media Showcase Live, von der E3 2017 (Presskonferenz selbst startet um 3:00 Uhr)

Montag, 13. Juni (21:00 Uhr - 3:00 Uhr)

Playstation Live von der E3 2017

Dienstag, 14. Juni (21:00 Uhr - 3:00 Uhr)

Playstation Live von der E3 2017

Mittwoch, 15. Juni (21:00 Uhr - 1:00 Uhr)

Playstation Live von der E3 2017

Alle Livestreams gibt es auf live.playstation.com zu sehen. Dort soll es auch möglich sein, Quests zu bestreiten, um Belohnungen zu ergattern. Natürlich werden dort auch Trailer und Entwicklerinterviews zu finden sein. Das komplette Programm wird auch auf YouTube, Twitch und Facebook übertragen. Zur Abschluss könnt ihr euch nachfolgend den Teaser zur Konferenz reinziehen. Was sind eure Hoffnungen für die E3? Lasst es uns wissen!

Quelle: Gematsu