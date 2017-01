Guerilla Cambridge: Entwicklerstudio wird geschlossen

Das Entwicklerstudio Guerilla Cambridge, ein Ableger des in Amsterdam beheimateten Hauptstudios Guerilla Games, wird demnächst geschlossen. Dies gab Sony Interactive Entertainment heute Morgen in einem Statement bekannt. Guerilla Cambridge wurde damals unter dem Namen SCEE Cambridge Studio gegründet und arbeitete seit fast zwei Jahrzehnten an verschiedenen Videospielen. Dazu gehören Killzone: Mercenary für PlayStation Vita, LittleBigPlanet für die PlayStation Portable und ältere Titel wie die MediEvil-Reihe. Zuletzt veröffentlichte das Entwicklerteam das PlayStation VR-Spiel RIGS: Mechanized Combat League.

Sony habe die Entscheidung nach einer gründlichen Überprüfung der aktuellen Projekte sowie der Ressourcen des Studios gefällt. Es sei notwendig einige Veränderungen in der Struktur der europäischen Entwicklerstudios durchzuführen, heißt es im veröffentlichten Statement von Sony. Das Unternehmen möchte die betroffenen Mitarbeiter intern in andere Projekte verlagern. Sollte dies nicht möglich sein, wird Sony in Kontakt mit anderen Studios vor Ort treten, um hier nach weiteren Möglichkeiten für die Mitarbeiter zu suchen. Die Schließung von Guerilla Cambridge hat keinen Einfluss auf das Hauptstudio in Amsterdam. Dort wird derzeit an Horizon: Zero Dawn gearbeitet, das in Europa am 01. März 2017 exklusiv für PlayStation 4 erscheinen wird.

