Soma: Horror-Adventure fast eine halbe Million Mal verkauft

Horrorspiele laufen derzeit recht gut. Man möchte sich gerne gruseln und viele der Horrorspiele bieten eine interessante Story und eine gelungene Atmosphäre, was die Spielstunden zu einem besonderen Vergnügen macht. Das Horror-Adventure Soma kann nun einen großen Erfolg vermelden.

Frictional Games, die Entwickler des Spiels, geben bekannt, dass man nach etwas mehr als einem Jahr seit Release fast eine halbe Million Exemplare des Adventures verkaufen konnte. Insgesamt sollen es rund 450.000 Stück sein. Damit habe man nun die Gewinnschwelle erreicht. Jedes Exemplare, das nun verkauft wird, spült Gewinn in Kasse des Studios.

Obwohl das Spiel zu viel gekostet hat und man zum Release einige Schwierigkeiten hatte, steht man nun ein Jahr später mit einem Erfolg da und hat jeden Cent, den man in das Spiel gesteckt hat, wieder zurückbekommen. Man würde sogar schon Gewinn machen. Die Verkaufszahlen der PC-Version von Soma seien höher als die des Quasi-Vorgängers Amnesia. Hier müsste man aber noch die Verkäufe von Playstation-4-Version hinzu rechnen. Man wusste schon damals, dass die Sprachausgabe extrem wichtig sei, weswegen man dafür etwas mehr Geld ausgegeben hatte. Auch für die Animationen und 3D-Modelle wollte man etwas Professionelles haben, was entsprechend Geld kostete.

Derzeit arbeite man an zwei neuen Projekten, von denen eines Ende dieses Jahres in die richtige Produktionsphase übergehen werde. Bis man hier etwas ankündigen könne, würde es aber noch etwas dauern. Man arbeite aber auch an einigen kleineren Dingen, über die man noch in diesem Jahr sprechen werde.

Quelle: PCGamesN