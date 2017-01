Sniper: Ghost Warrior 3 - Video: So wird richtig geschossen

30.01.2017 um 10:15 Uhr Windrichtung, Atmung, Positionierung und mehr - dieses Video der Entwickler von CI Games erklärt, was es für gezielte Schüsse bei Sniper: Ghost Warrior 3 zu beachten gilt. Demonstiert werden die verschiedenen Kniffe dabei mit vielen Gameplay-Szenen aus dem Scharfschützen-Shooter. Dazu gehört auch die Drohne zum Auskundschaften der Umgebung und des Einsatzgebiets. Sniper: Ghost Warrior 3 erscheint am 4. April 2017 für PC, Playstation 4 und Xbox One.

Mehr zu Sniper: Ghost Warrior 3 findet ihr auf unserer Themenseite.