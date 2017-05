Sniper: Ghost Warrior 3 - Alle Gewehre & Artefakte finden - Video-Guide

In Sniper: Ghost Warrior 3 sämtliche Sammelgegenstände einheimsen und insgesamt drei PS4-Trophäen oder Achievements für Xbox One oder Steam freischalten! Unterhalb dieser Zeilen zeigen wir euch einen Video-Guide mit allen Fundorten der Collectibles des dritten Sniper-Ablegers. Insgesamt findet ihr 31 Sammel-Items, darunter acht historische Gewehre sowie 23 Artefakte. Die Items sind über sämtliche drei Akte des Spiels verteilt. Ihr erhaltet für das Einsammeln von 25 Prozent sowie 50 Prozent die Erfolge "Schatzjäger" sowie "Archäologe".

Habt ihr 100 Prozent der Sammelgegenstände in Sniper: Ghost Warrior 3 eingesammelt, so heimst ihr den Erfolg "Nichts bleibt unversucht" ein. Ihr könnt keine der Collectibles verfehlen. Solltet ihr zunächst die Story durchspielen und danach auf Sammel-Item-Jagd gehen, so ist das problemlos möglich. Nach der letzten Mission betretet ihr das Spiel im Free Roam-Modus und geht ganz entspannt auf Achievement-Jagt. Weiter Infos rund um das Spiel findet ihr auch zusammengefasst auf unserer Themenseite zu Sniper: Ghost Warrior 3.

Um einen Überblick über alle Sammelgegenstände des Shooters zu bekommen, drückt ihr beispielsweise in der PS4-Fassung dfas Touchpad und wählt die Sammelitems über das Journal aus. Sämtliche Gegenstände sind mit einzigartigen Namen versehen, ihr solltet also genau erkennen, welche ihr noch benötigt und welche nicht. Obendrein werden die Collectibles in Sniper: Ghost Warrior 3 auf der Map angezeigt, sofern ihr euch in deren Nähe befindet. Im Safe House werden die Items dann als Dekoration platziert.

Sniper: Ghost Warrior 3 - Alle Fundorte der Gewehre und Artefakte im Video-Guide