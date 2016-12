Sniper: Ghost Warrior 3 - Über eine Viertelstunde Scharfschützen-Gameplay

Von CI Games gibt's heute ein neues und sehr langes Gameplay-Video zu Sniper: Ghost Warrior 3. Gezeigt werden 17 Minuten aus dem Level Schlachthaus. Schauplatz sind die verschneiten Berge Georgiens. Die verfeindeten Separatisten halten einen Amerikaner in einer ihrer Folterkammern gefangen. Protagonist Jon North hat die Aufgabe, seinen Landsmann schnell und effizient zu befreien, ohne dass diesem auch nur ein Haar gekrümmt wird. Zum Missionsbeginn muss zunächst die passende Ausrüstung zusammengestellt werden. North entscheidet sich unter anderem für eine Drohne, zur gefahrlosen Erkundung des Einsatzgebietes.

Ab 4. April 2017 könnt ihr auch wieder das Scharfschützengewehr in die Hand nehmen, und eine "Geschichte von Bruderschaft, Vertrauen und Verrat, in einem Land, das vom Blut eines Bürgerkriegs getränkt ist", so die offizielle Produktbeschreibung, erleben. Dann erscheint Sniper: Ghost Warrior 3 für PC, PS4 und Xbox One, sofern es nicht zu einer erneuten Verschiebung kommt. Die Vorbestellung ist bereits seit mehreren Wochen möglich. Als Preorder-Boni winken ein exklusiver Compoundbogen sowie der Singleplayer-DLC "Lydias Flucht", der die Vorgeschichte erzählt.