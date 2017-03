Sniper: Ghost Warrior 3 - Vorschau: Viel offene Welt, viel besser?

Die polnischen Entwickler von CI Games, ehemals City Interactive, haben sich die teils harsche Kritik an den beiden Vorgängern ihrer Sniper: Ghost Warrior-Reihe offensichtlich sehr zu Herzen genommen. Mit jedem neuen Einblick in die aktuelle Entwicklung des Shooters wächst unsere Zuversicht, dass ein Testurteil zu Teil 3 erheblich besser ausfallen dürfte als bei den Vorgängern. Ein Grund dafür ist sicher, dass das vormals lineare Level-Design und der eher geringe Spielumfang durch eine offene, weitläufige Spielwelt mit mehrstufig inszenierten Missionen ersetzt wurden. Was uns bei einem ausführlichen Anspieltermin im Februar noch alles an Sniper: Ghost Warrior 3 aufgefallen ist, lest ihr in dieser Vorschau.

Sniper: Ghost Warrior 3 in der Vorschau: Mein Name ist North, Jon North

Eine Mission führt zur Gefangenenbefreiung in das sogenannte Schlachthaus - makaber. Quelle: Deep Silver Schauplatz des fiktiven Ost-West-Konfliktes im Spiel ist die Republik Georgien, in der sich ein blutiger Bürgerkrieg anbahnt, der die Gefahr für einen neuen Kalten Krieg heraufbeschwört. Da können die Vereinigten Staaten von Amerika natürlich nicht tatenlos zusehen und entsenden den US-Marine Jonathan "Jon" North in die Kampfzone, um die Führer der aufständischen Separatistenbewegung auszuschalten. Aber selbst für einen Elite-Scharfschützen wie Jon ist diese Aufgabe alleine eine Nummer zu groß. Aus diesem Grund begleiten ihn mit der Söldnerin Lydia Jorjadze und der israelischen MOSSAD-Agentin Raquel Shein gleich zwei attraktive und kampferprobte Kameradinnen ins bevorstehende Himmelfahrtskommando. Schön: Der simpel klingende Plot wird durch einige storytechnische Wendungen aufgepeppt. So könnt ihr euch mit Jon beispielsweise auf die Suche nach dessen totgeglaubten Bruder Robert begeben, der überraschend im Krisengebiet gesichtet wurde. Die meist in hautengen Outfits gekleidete Raquel hingegen macht nebenher Jagd auf einen abtrünnigen, russischen Wissenschaftler. Ob diese Geschichten mehr bieten als kurze Lückenfüller zwischen den Missionen, wird sich allerdings erst im Test zeigen.

Üppiges Waffenarsenal

Im Nahkampf nützt das Sniper-Gewehr nicht viel! Zum Glück kann Jon auf Pistole, Vollautomatikwaffen und Schrotflinten wechseln. Quelle: Deep Silver Bevor wir uns beim Anspiel-Event mit der Mission "Big Fat Wedding" näher beschäftigen können, sollen wir uns erst einmal in einem nahe liegenden Versteck mit unserem Team treffen. Also klemmen wir uns hinter das Steuer eines Jeeps und bewegen uns durch die weitläufige georgische Wildnis. Auch wenn sich das Gefährt etwas hakelig steuert, der alternativ mögliche Fußmarsch kommt für uns nicht infrage, denn die Spielwelt ist riesig und die Wege sind lang. Wer möchte, kann aber auch auf zahlreich vorhandene Schnellreisepunkte in der Spielwelt zugreifen. Diese müsst ihr allerdings erst einmal entdecken und so freischalten. Also tuckern wir gut fünf Minuten durch die Pampa, bis wir uns mit Raquel und Lydia im gut versteckten Unterschlupf in einem Bergmassiv treffen. Da unsere Anspielmission zwischen dem ersten und zweiten Akt spielt - etwa nach einem Viertel des Spiels - lassen wir uns auf den neuesten Stand der Dinge bringen. So erfahren wir, dass wir uns als Hochzeits-Crasher betätigen sollen, um unser nächstes Ziel ausfindig zu machen.

Bevor es an die Planung der mehrstufigen Mission geht, schauen wir uns in Ruhe um. Sniper: Ghost Warrior 3 treibt uns nicht übertrieben an, sondern lässt uns alle Zeit der Welt, um Waffen und Ausrüstung für den kommenden Einsatz zusammenzustellen. Wir können uns eine Runde aufs Ohr hauen, an unserem Computer Missions- und Charakterinformationen abrufen oder unsere handwerklichen Fähigkeiten an der Werkbank unter Beweis stellen. Euch steht ein ganzes Arsenal an Schusswaffen zur Verfügung, die sich in Bezug auf Munitionskapazität, Genauigkeit, Geräuschentwicklung, Rückstoßabsorption und Feuerrate erheblich unterscheiden. Wir entscheiden uns für das Präzisionsgewehr Stronskiy 98, das zusätzlich mit einem Schalldämpfer ausgerüstet ist, und fertigen aus eingesammelten Ressourcen spezielle Munition für unsere Zwecke an. Ein paar Patronen mit panzerbrechender Wirkung können gerade gegen Fahrzeuge oder in einer Rüstung steckende Gegner wahre Wunder wirken. Grafisch macht Sniper: Ghost Warrior 3 mit schicker Optik, dynamischen Tag-und-Nacht- sowie Wetterwechseln ordentlich was her. Quelle: Deep Silver Allein im Crafting-Menü für Munition und Granaten lassen sich Stunden verbringen, und je mehr Fähigkeiten wir im Verlauf des Spieles freischalten, desto mehr Basteloptionen bekommen wir zur Verfügung. Beim Ausrüsten entscheiden wir uns noch für eine AK-47 als sekundäre Waffe, für eine Pistole und ein Messer für den Nahkampf. Nachdem wir anschließend noch unseren Rucksack mit Granaten, Verbandspäckchen, Adrenalinspritzen und einem Nachtsichtgerät bis oben hin vollgepackt haben, fühlen wir uns der kommenden Aufgabe gewachsen.

In der Ruhe liegt die Kraft

Im Spiel lassen sich auch Fahrzeuge steuern. Bei den langen Wegen bis zum nächsten Einsatzort ist das definitiv von Vorteil. Quelle: Deep Silver Einfach bis an die Zähne bewaffnet in die Hochzeitskirche der Mission zu spazieren, dürfte wohl einem Todesurteil gleichkommen. Erst recht, da Jon auch auf normalem Schwierigkeitsgrad keineswegs ein Superheld ist, sondern schon nach wenigen Treffern sein Leben aushaucht. Also brauchen wir einen guten Grund und eine Verkleidung, um unbehelligt ins Feindesgebiet einzudringen. Die findet sich schnell, denn für eine zünftige georgische Hochzeit braucht es Wein, sehr viel Wein, wie wir erfahren. Wir haben auch schon eine passende Kellerei ausfindig gemacht und brauchen uns nur noch Zivilkleidung und den Schlüssel zum bereits fertig beladenen Alkoholtransporter zu verschaffen. Beides wird allerdings von einem stattlichen Trupp Feinde bewacht. Ob wir nun eine geschützte Position auf einer Erhöhung einnehmen und die Gegner einen nach dem anderen ausschalten, oder ob wir uns anschleichen und - ohne einen Tropfen Pixelblut zu vergießen - mit dem Weinlaster abhauen, das bleibt uns überlassen.

Beim Zielen werden auch Windstärke, Windrichtung und Geschossabfall angezeigt. Quelle: Deep Silver Wir entscheiden uns für die erste Variante und warten zunächst geduldig darauf, dass uns der dynamische Tag- und Nachtzyklus Dunkelheit beschert. Mit ein wenig Glück fängt es auch an zu regnen, was den Feinden spürbar die Sicht nimmt. Bevor wir den ersten Schuss abgeben, nutzen wir noch zwei wichtige Features in Sniper: Ghost Warrior 3. Zum einen wäre da der Scout-Modus: Sobald dieser aktiviert ist, werden Gegner, versteckte Zugänge oder auch Vorsprünge, an denen wir uns hochziehen können, leuchtend gelb angezeigt. Zum anderen lassen wir unsere Drohne in den Himmel steigen, die uns die gleichen Informationen wie der Scout-Modus liefert, mit der wir aber zusätzlich das ganze Areal aus der Vogelperspektive absuchen können - sehr praktisch. Aber Vorsicht, wenn das Luftgefährt von Gegnern entdeckt wird, alarmieren diese unverzüglich ihre Kameraden.

Bestens vorbereitet nehmen wir die ersten Wachen aufs Korn und machen uns einen Weg zu den Gebäuden frei. Wichtig ist, immer einen Blick auf die Anzeige des Schalldämpfers zu haben, denn dieser nutzt sich ab und nichts lockt Feinde schneller an, als ein lauter Knall. Jon erweist sich aber auch als agiler Nahkämpfer. Mithilfe von lautlosen Messerattacken aus dem Hinterhalt erledigen wir die gesamte Wachmannschaft, was das Spiel freundlicherweise mit einer entsprechenden Anzeige quittiert. Wir tauschen unsere Kampfausrüstung gegen Zivilkleidung, schnappen uns den Lkw-Schlüssel und machen uns auf zur Hochzeit, wo uns einige Zwischensequenzen und eine blutige Überraschung erwarten. Mehr wollen wir aber an dieser Stelle nicht verraten.

