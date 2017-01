Sniper: Ghost Warrior 3: PC-Beta für Februar angekündigt

Wie CI Games bekannt gibt, findet einige Wochen vor dem finalen Release von Sniper: Ghost Warrior 3 noch ein offener Beta-Test statt. Teilenehmen dürfen aber nur PC-Besitzer mit Steam-Account, nicht aber Konsoleros. Die Registrierung ist ab sofort möglich. Folgt hierzu dem Quellenlink unterhalb und macht dort die geforderten Angaben. Los geht's Open Beta zu Sniper: Ghost Warrior 3 geht's dann am 3. Februar. Über die genaue Dauer wurden bislang keine Angaben gemacht.

Während der Testphase können zwei Missionen der Singleplayer-Kampagne von Sniper: Ghost Warrior 3 gespielt werden, was für eine Beta nicht unbedingt alltäglich ist. In "Cut Off" muss Held Jon North eine von Separatisten kontrollierte Radaranlage infiltrieren und das Satellitensignal unterbrechen. In "Blockout" begibt sich Jon auf die Suche nach dem Kriegsverbrecher Ivan Krustchev. In beiden Missionen sollen mehrere Wege zum Ziel führen. Erscheinen wird der Scharfschützen-Shooter am 4. April für PC, PS4 und Xbox One. Alle weiteren News und Infos findet ihr wie gewohnt auf der Themenseite zu Sniper: Ghost Warrior 3.

Quelle: Sniper: Ghost Warrior 3 - Beta