Sniper - Ghost Warrior 3: Open Beta startet heute - Anmeldungen noch möglich

Am 04. April 2017 wird Publisher CI Games mit Sniper: Ghost Warrior 3 den nächsten Ableger der Taktik-Shooter-Reihe für PC, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlichen. Knapp zwei Monate vor der Veröffentlichung startet heute die Open Beta, an der alle Spieler mit einer Registrierung teilnehmen können. Vom 03. bis 05. Februar 2017 haben Teilnehmer die Möglichkeit, insgesamt zwei Einzelspieler-Missionen in der Open-World-Region von Georgien auszuprobieren. Dabei schlüpft der Spieler in die Rolle von Jon North, Protagonist von Sniper: Ghost Warrior 3. Passend zum Start der Testphase hat CI Games einen neuen Trailer veröffentlicht, der detailliert auf die Inhalte der Open Beta eingeht.



Alle Spieler, die noch keinen Zugang zur Testphase haben, können sich noch bis Freitag Abend auf der offiziellen Webseite des Taktik-Shooters registrieren. Marek Tymiñski (CEO von CI Games) zum Start der Open Beta: "Diese Beta enthält zwei Einzelspieler-Missionen vom Beginn des Spiels und stellt nur einen Bruchteil von dem dar, was man im kompletten Open-World-Spiel erleben kann. Jedes noch so kleine Feedback ist für uns unglaublich wertvoll und wir hören genau auf das, was Ihr uns in den Kommentaren mittgeteilt wird. Wir haben uns dazu verpflichtet, Sniper Ghost Warrior 3 zu einem der besten Spiele zu machen, dass Ihr dieses Jahr spielen werdet und wir werden alles dafür tun, um Eure Erwartungen zu erfüllen." Weitere Meldungen und Videos zu Sniper: Ghost Warrior 3 findet Ihr auf unserer Themenseite.