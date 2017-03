Sniper: Ghost Warrior 3 - Cinematic-Trailer stellt die Brüder North vor

Von Koch Media gibt es heute einen neuen Cinematic-Trailer zu Sniper: Ghost Warrior 3. Der etwa eineinhalb Minuten dauernde Clip beleuchtet das enge Verhältnis von Jonathan, dem Protagonisten des Scharfschützen-Shoters, und seinem Bruder Robert North. Beide waren von klein auf die besten Freunde, aber zugleich auch Rivalen und machten gemeinsam Karriere beim Militär. Allerdings sind Jon und Robert durchaus nichts wesensgleich. Robert nimmt es mit den Vorschriften nicht immer so ganz genau, was ihn jetzt in Schwierigkeiten gebracht haben könnte.

Sniper: Ghost Warrior 3 beginnt nämlich mit der Verschleppung Roberts durch unbekannte Mächte. Jon setzt natürlich alles daran, seinen lange Zeit schon totgeglaubten Bruder zu befreien. Eigentlich auf offizieller Mission im Norden Georgiens unterwegs, macht er sich auf eigene Faust auf die Suche nach Robert. Unterstützen könnt ihr Jon nach einer weiteren, kürzlich bekannt gegebenen Verschiebung erst ab 25. April. Dann erscheint Sniper: Ghost Warrior 3 für PC, PS4 (Pro) und Xbox One. Alle weiteren News und Infos findet ihr wie gewohnt auf der Themenseite zu Sniper: Ghost Warrior 3.