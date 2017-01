Sniper Elite 4: Neuer Trailer zur Geschichte des Shooters veröffentlicht

22.01.2017 um 19:15 Uhr Das Entwicklerteam von Rebellion hat einen neuen Trailer zu Sniper Elite 4 veröffentlicht. Darin gibt es einen ersten Einblick in die kommende Geschichte des Sniper-Shooters. Demnach wird mit dem Raketenwissenschaftler Andreas Kessler eine wichtige Zielperson von Karl Fairburne vorgestellt, die der Spieler auf die Seite der Alliierten ziehen soll. Sniper Elite 4 erscheint am 14. Februar 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One.

