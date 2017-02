Sniper Elite 4: 6 Minuten Scharfschützen-Gameplay

05.02.2017 um 12:15 Uhr Hier könnt ihr euch den sogenannten "101"-Trailer zu Sniper Elite 4 mit über sechs Minuten Laufzeit ansehen. Der Clip stellt anhand von Gameplay-Szenen die zahlreichen verschiedenen Features des Scharfschützen-Shooters vor. Selbst in Augenschein nehmen dürfen Genrefans diese bereits in wenigen Tagen. Sniper Elite 4 erscheint am 14. Februar für PC und Konsolen.

Mehr zu Sniper Elite 4 findet ihr auf unserer Themenseite.