Von Rebellion gibt's heute einen neuen Trailer zu Sniper Elite 4. "Italy 1943", so der Titel, versetzt uns ins damals noch faschistische Italien unter Benito Mussolini. Anhand neuer Konzeptgrafiken und Screenshots wird uns die komplizierte Ausgangslage für die Invasion der Alliierten geschildert, die im September des besagten Jahres mit der Operation Husky auf Sizilien begann. In Sniper Elite 4 schürt Protagonist Karl Fairburne, und damit der Spieler, die Flamme des Widerstandes im Land.

"Italy 1943" ist nur der erste Teil einer ganzen Reihen von Story-Trailern mit Hintergrundinformationen, die Rebellion bis zum Release veröffentlichen will. Sniper Elite 4 erscheint am 14. Februar 2017 für PC, PS4 und Xbox One. Der Scharfschützen-Shooter wird in (mindestens) zwei Varianten erhältlich sein: als Standard Edition und als Deluxe Edition mit Season-Pass. Über eine mögliche Sammlerausgabe ist noch nichts bekannt. Vorbesteller erhalten als Bonus die "Zielperson: Führer"-Mission, in der wieder Jagd auf Adolf Hitler gemacht werden kann. Weitere News und Infos findet ihr wie gewohnt auf der Themenseite zu Sniper Elite 4.