Sniper Elite 4: Protagonist Karl Fairburne im neuen Trailer vorgestellt

Von Rebellion gibt's heute den nächsten Story-Trailer zu Sniper Elite 4. Während in Teil 1 der mehrteiligen Videoreihe der Schauplatz vorgestellt wurde, steht dieses Mal Protagonist Karl Fairburne im Fokus des Interesses. "Zielgenau, beharrlich und entschlossen", das sind die Attribute, die den Meisterscharfschützen den Machern zufolge treffend charakterisieren. Im faschistischen Italien unter Duce Mussolini muss Fairburne seine bislang schwierigste Mission überstehen.

Am Gameplay hat sich bei Sniper Elite 4 gegenüber den Vorgängern natürlich eher wenig getan. Vorzugsweise aus der Ferne und unerkannt muss Fairburne, und damit der Spieler, seine zahlenmäßig in der Regel deutlich überlegenen Gegner ausschalten. Nahkampfgefechte sind hingegen eher nicht zu empfehlen. Fairburnes Italien-Mission beginnt am 14. Februar 2017. Dann erscheint Sniper Elite 4 für PC, PS4 und Xbox One. Vorbesteller erhalten als Bonus den "Zielperson: Führer"-DLC und ein Paket mit Waffen-Skins. Alle weiteren News und Infos findet ihr wie üblich auf unserer Themenseite zu Sniper Elite 4.