Smite: Bob Ross erscheint als spielbarer Charakter

Bob Ross wurde durch seine PBS-Show The Joy of Painting bekannt und eroberte bis heute die Herzen zahlreicher Freunde der Malkunst. Nun wird der sanftmütige Pinselmeister mit dem Afro auch in einem Videospiel verewigt. Im MOBA Smite wird Ross ab kommender Woche als spielbarer Charakter verfügbar sein und von Bäumen und Wolken begleitet werden.

Sylvanus wird zu Bob Ross

Der Bob Ross-Skin wird den Charakter Sylvanus erweitern und diesen in Ross verwandeln. Natürlich dürfen weder Pinsel, noch Palette und erst recht nicht die Staffelei fehlen - allesamt gehören im Rahmen der Transformation zur Grundausstattung des Charakters. Sylvanus' Treant, ein fantastisches Baumwesen, wird ebenfalls einer Bob Ross-Behandlung unterzogen. Er erhält ein großes Lächeln und einen grünen Bart. Die Attacken erfolgen nun über Farbspritzer und attackierende Pinsel. Alle Effekte können in einer Twitch-Übertragung von Hi-Rez angesehen werden.



Daneben werden auch einige kosmetische Änderungen als Teil eines Bob Ross-Bundles erscheinen, welches ab dem 9. Mai für PC und Macs, sowie ab dem 16. Mai für Konsolen zum Preis von 9,99 Dollar verfügbar sein wird.

Quelle: Hi-Rez Studios