Erst im Oktober erreichte uns die Nachricht, dass Sleeping-Dogs-Entwickler United Front Games seine Schotten dichtmachte - damit wurden auch Hoffnungen auf einen Nachfolger zum Open-World-Spiel vorerst zerstört. Und für den war offenbar höchst Spannendes geplant: Wie die Redaktion der Webseite Waypoint, die offenbar die Designdokumente des nie realisierten Sequels zugespielt bekam, berichtet, sahen die Pläne des dicht gemachten Studios für das Spiel äußerst ambitioniert aus. Neben einer neuen, großen Spielwelt, war offenbar geplant, der Spielfigur Wei Shen einen korrupten Partner zur Seite zu stellen, den man ebenfalls spielen können sollte. Die aufwendig angelegte Geschichte sollte sich demnach nur in ihrer Gänze entfalten, wenn man beide Seiten spielte.

Daneben sollte es einen Koop-Modus und eine Begleit-App für Smartphones geben, über die man die Spielwelt hätte beeinflussen können. Der interessanteste Aspekt der Spielplanung ist damit allerdings wohl noch nicht genannt: So hatte United Front Games offenbar vor, die Spielstände von Spielern in einer Cloud zu sammeln und diese zu nutzen, um ein allgemeines Kriminalitätslevel für die Spielwelt zu bestimmen - die polizeilichen Pflichten in der Nachbarschaft eines jeden Spielers sollten in ihrem Schwierigkeitsgrad stark von diesen Daten abhängen. Zwar handelt es sich hierbei lediglich um Designideen aus der Vorproduktionsphase des Spiels, die unter Umständen so auch nicht zwingend umgesetzt worden wären, mit der Schließung des Studios werden wir diese Ideen aber wohl in keinem Fall mehr realisiert sehen.

Quelle: Waypoint via Eurogamer