Sleeping Dogs: Fast-and-the-Furious-Produzent soll an Kinofilm arbeiten

Wie das Onlinemagazin Deadline exklusiv berichtet, arbeitet Original Film an einer Kinoadaption des Open-World-Computerspiels Sleeping Dogs. Die amerikanische Filmproduktionsgesellschaft wurde von Neal H. Moritz gegründet und zeichnete in der Vergangenheit für die Action-Filmreihen The Fast and the Furious und XXX verantwortlich. Die Hauptrolle in Sleeping Dogs: The Movie soll der chinesische Martial-Arts-Star Donnie Yen (IP Men, The Monkey King, Kung Fu Killer) übernehmen.

Die Story von Sleeping Dogs: The Movie soll sich laut Deadline eng an das Vorbild halten. Yen spielt demnach einen noch namenlosen Undercover-Cop, der es mit den Triaden Hong-Kongs aufnimmt. Wirklich rechnen konnte man mit einer Verfilmung von Sleeping Dogs eigentlich nicht. Die Marke von Square Enix galt, trotz definitiv vorhandenen Potentials, eigentlich als tot. Dem Hauptspiel Sleeping Dogs aus dem Jahr 2012 war kein besonderer kommerzieller Erfolg beschieden. Der MMOG-Ableger Triad Wars wurde bereits vor dem Release eingestampft.

Quelle: Deadline