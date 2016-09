Slain: Back From Hell: Heavy-Metal-Platformer ab morgen auch für PS4

Slain: Back From Hell ist ab morgigen Mittwoch auch für Sonys PS4 erhältlich. Das düstere Pixelart-Plattformspiel mit Heavy-Metal-Soundtrack ist bereits vor einigen Monaten für PC erschienen, ursprünglich aber noch ohne den Untertitel. Slain: Back From Hell ist eine in vielen Details verbesserte Version. Entwickler WolfBrewGames hat mittels eines Updates zahlreiche Kritikpunkte der Spieler ausgemerzt. Offenbar mit Erfolg: Der Steam-Userscore stieg rasant an. Satte 90 Prozent der "kürzlichen" Bewertungen sind positiv.

In Slain: Back From Hell verkörpert der Spielen den verdammten Helden Bathoryn, der wider Willen aus seinem ewigen Schlaf gerissen wurde. Mit seinem Schwert muss er sich durch sechs von Tod und Verfall gezeichnete Welten kämpfen, an deren Ende jeweils ein Overlord wartet, also ein besonders schwer zu besiegender Bossgegner. Slain: Back From Hell soll insgesamt 6 Stunden Unterhaltung bieten. Der Preis fällt mit knapp 15 Euro dementsprechend niedrig aus. Bildmaterial zu Slain: Back From Hell, darunter auch den PS4-Launch-Trailer, findet ihr im Anschluss.

Quelle: PS Blog, Steam