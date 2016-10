Skylanders: Imaginators: Lasst mit etwas Glück eure 3D-Figuren drucken

Das kommende Actionspiel Skylanders: Imaginators bietet den Spielern die Möglichkeit, eigene Figuren zu erschaffen, mit denen sie in die Kämpfe ziehen werden. Da liegt eigentlich der Gedanke nahe, dass man sich diese Figuren auch mit 3D-Druckern ausdrucken lassen kann.

Acticision erklärte nun, dass man so etwas plant. Es soll eine limitierte Anzahl an 3D-Drucken geben. Spieler werden also die Möglichkeit bekommen, ihre eigenen Kreationen aus dem Spiel an Activision zu schicken und dort ausdrucken zu lassen. Momentan ist aber noch nicht klar, nach welchem Auswahlverfahren man vorgehen möchte, denn immerhin soll es ja nur eine begrenzte Stückzahl von 3D-Drucken geben. Zusätzlich zur gedruckten Figur bekommt man noch einen Gegenstand in der Größe einer Kreditkarte, auf dem alle Details des Helden zu finden sind. Dieser Gegenstand lässt euch die Charaktere beispielsweise auf ein Handy übertragen, ohne eine Netzwerkverbindung zu benötigen. Die Übertragung funktioniert nur mit Sound. Obendrauf gibt es noch ein T-Shirt mit der Figur als Motiv.

Obwohl das Entwicklerstudio von Anfang an plante, diese 3D-Drucke anzubieten, wollte man die kreativen Freiheiten der Spieler bei der Erstellung ihrer eigenen Charaktere nicht einschränken. Sie sollten so cool wie möglich aussehen. Wie man sie dann drucken würde, sollte das Problem der Entwickler sein. Da sich 3D-Drucke derzeit noch in einem recht frühen Stadium befinden, kann man nicht jedem Spieler den Wunsch nach einer gedruckten Version seines Charakters erfüllen. Daher wird man nur eine limitierte Anzahl anbieten. Wie man dann in Zukunft weiter verfährt, wird man noch sehen.

Quelle: Gamespot